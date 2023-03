Los pasos de Yulen Pereira tras su ruptura con Anabel Pantoja: críticas por la espalda, rumores de infidelidad, supuestas novias

Se dijo que la relación entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja se rompió por una infidelidad del esgrimista

Yulen Pereira siempre ha mantenido una actitud cordial ante las cámaras pero se dijo que tiene una chat en el que "no deja en buen lugar" a Anabel

Yulen Pereira ha tenido que enfrentar los rumores de infidelidad y las especulaciones sobre su vida amorosa

Yulen Pereira está a punto de romper su silencio sobre su ruptura con Anabel Pantoja. Según contó Kiko Hernández en 'Sálvame', el esgrimista ha concedido una entrevista en la que va a contar "todo", dará "caña" y en la que abordará "temas graves", también de la relación de la influencer con su exmarido, Omar Sánchez. Pero ¿Cuál ha sido la actitud de Yulen hasta ahora? ¿Qué pasos ha dado? ¿Tiene nueva novia?

Las acusaciones de infidelidad a Yulen Pereira

Desde el principio se rumoreó que el motivo de la ruptura podría haber sido una infidelidad del esgrimista. Se relacionó con la modelo Melania Puntas, pero él lo negó todo:

Los motivos de Yulen Pereira para romper su relación con Anabel Pantoja

Sin embargo, el esgrimista habría hablado de otros motivos a la influencer. Según apuntaba Kike Calleja en 'Sálvame', Yulen pronunció dos frases que dinamitaron su relación: "No te he echado de menos, ya no siento lo mismo".

Su postura sobre los rumores de Anabel Pantoja

No solo minimizó los rumores sobre él, Yulen también le quitó importancia a lo que se decía de Anabel. Y es que, durante la gira en la que aún estaban juntos, se dijo que podría haberse acercado a alguien del equipo de su tía: "Son compañeros de trabajo, ¿no? Hay que llevarse bien..."

"La vida no se detiene por nadie"

Yulen mantuvo su silencio pero hizo algunas reflexiones a través de sus redes sociales: "Solo soy realista. Sé cómo separar la falsa realidad de la verdadera. Y la verdadera realidad es que, sin importar cuánta emoción y sentimiento puedas tener, cuánto dolor puedas tener; la vida tiene que seguir. La vida no se detiene por nadie", decía.

Yulen Pereira se defendió

Eso sí, Yulen no pudo evitar quejarse de ser el blanco de críticas y rumores, aunque lo hacía a través de su tío, que decía: “Ha habido conjeturas de todo tipo, de todas las formas, de todos los colores… He escuchado de todo. Al que más afectado he visto ha sido a Yulen porque se han dicho muchas mentiras sobre la actitud que ha tenido Yulen”.

¿Qué dice Yulen Pereira tras la cámaras?

Ante las cámaras siempre ha mantenido una postura neutral y cordial, pero tras ellas podría ser distinto. Según apuntaba Iván Reboso, el esgrimista tendría un chat en el que interviene gente cercana y en el que "no deja en buen lugar a Anabel Pantoja".

La primera entrevista de Yulen Pereira

Además, concedió su primera entrevista en el ámbito deportivo. Durante una competición, respondió a las preguntas de Pipi Estrada y le confesaba que la polémica le afecta: “Son decisiones duras y momentos complicados. He vivido cosas que creo que no me merezco. Son cosas que me afectan y que son mentira (...) Nadie es más que nadie y nadie es menos. Ni los malos son tan malos ni los buenos, tan buenos”.

¿Ha tenido algo Yulen Pereira con Cristina Porta?