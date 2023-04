“Lo ves con una sonrisa ¿Tiene que ver con que tu expareja ha rehecho su vida?”, preguntaba Kiko y Canales respondía con sorpresa: “Para mí es una noticia la que me das, si me expareja ha rehecho su vida, pero yo me alegraría y todo lo bueno que le pase me voy a alegrar y la voy a apoyar”.

Sin embargo, Canales no tiene “ni idea” de si esto es o no verdad: “No voy a hablar de mi pareja, siempre he intentado protegerla, cuidarla y no hablar de ella aquí. No voy a decir lo más mínimo”. De hecho, ni siquiera decía si esto le duele o no: “No me ha dado tiempo”.