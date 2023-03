Jorge Javier Vázquez, a Canales: ''Tú tienes un rollo''

Jorge Javier ha querido saber más sobre la vida amorosa de Canales ahora que ha confesado que ya no tiene pareja

Al torero le ha pillado por sorpresa la pregunta y no ha podido evitar ponerse rojo

Entre los colaboradores ha salido un nombre: Carmen Alcayde. Kiko Hernández ha llamado a la colaboradora para saber si conoce a Canales fuera de lo profesional

Hace una semana Canales Rivera volvía a estar bajo el foco mediático, el torero confesó en ‘Sálvame’ que había roto con Isabel Márquez. Esta confesión ha provocado que incluso días después de que la noticia saliese a la luz, los colaboradores del programa tengan muchas preguntas que hacerle a Canales.

Jorge Javier Vázquez, no ha perdido la oportunidad de que el torero estuviese en plató para lanzarle un dardo que no ha podido esquivar y ha hecho que se sonroje a más no poder: ‘’Tú tienes un rollo por ahí’’.

Ante esta acusación, Canales ha dicho que no y lo ha reafirmado: ‘’Ya te digo yo que no, de verdad te lo prometo. Estoy dentro de hacer lo que me apetezca, pero igual que puntualizo eso, te digo que yo a día de hoy, ni he quedado con nadie ni he cenado con nadie’’.

Los colaboradores han hecho caso omiso de sus palabras y se han lanzado a dar un nombre muy conocido para ellos: Carmen Alcayde. Esta afirmación ha provocado que Canales se ponga más rojo que un tomate y solo ha atinado a decir: ‘’Si a vosotros os apetece. Yo no hablo con ella ni nada, no tengo su teléfono y si lo tengo no lo sé’’.

Carmen Alcayde responde

Kiko Hernández ha querido salir de dudas y ha llamado a Carmen Alcayde para ver si confirmaba las sospechas que se han generado en plató, y le ha contado a Carmen la polémica en la que se acababa de meter sin ella saberlo.

Carmen ha querido defenderse: ‘’No, no estoy liada para nada con Canales Rivera’’ y ha confirmado que él no tiene su teléfono y que nunca se ha planteado dárselo.

Además, ha recalcado que no se ha planteado tener su teléfono porque ‘’no está en eso’’, ante la pregunta de Kiko de si están mintiendo ha dicho que no, y lo ha prometido, aunque también les ha pedido a sus compañeros que no se la líen.