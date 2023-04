El colaborador apuntaba en 'El programa de Ana Rosa' que prefiere vivir esto "en la intimidad más profunda" y añadía: "No quiero compartirlo con nadie, mis amigos íntimos no me preguntan".

Sin embargo, la información que tiene María Patiño va en otra dirección. Según la presentadora de 'Sálvame', Alessandro "tiene conocimiento de todo". No sabe si entre él y su expareja hay o no buena relación, pero sí nos explicaba qué le ha pedido Alessandro a Ana: "Él le pidió a ella que le quitara del plano".

Y es que Alessandro querría estar lejos de portadas, revistas y posts en redes sociales: "Él le pide 'me quitas de en medio, no me nombres, no quiero participar". Eso sí, se mostraría a su lado: "Le habría dicho 'estoy aquí, te apoyo, pero me quitas".