La pillada a Laura Escanes: un descuido de la influencer deja a la vista su ropa interior

Laura Escanes, junto a un equipo en el que veíamos al diseñador Juan Avellaneda, participaban de una grabación en la que veíamos a la influencer con un look vaquero, un discman para escuchar música y patinando. Sin embargo, cuando menos se lo esperaba, sufría un descuido...

Pero en la secuencia también vemos el momento en que la influencer se agacha para recoger algo, su estilista le ayuda... pero la influencer no se daba cuenta de que la falda dejaba ver su ropa interior. "Si yo tuviera el culo así no me daría vergüenza enseñarlo", decía Adela González tras ver las imágenes en 'Sálvame'.