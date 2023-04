Anabel Pantoja reaparece tras la polémica por la exclusiva de su expareja, Yulen Pereira

"Voy con todas las consecuencias", decía Anabel Pantoja ante las preguntas sobre las informaciones que se han publicado de ella

“Anabel desea odiar a ‘Sálvame’ pero no puede”, decía Jorge Javier Vázquez tras escuchar a Anabel Pantoja

Anabel Pantoja atendía a los medios en una presentación y, aunque respondía a las preguntas de su amiga, Lydia Lozano, prefería no saludar a ‘Sálvame’. En contra de lo que se ha dicho, la influencer declara que está bien y feliz con su trabajo, aunque ha tomado una decisión: “No me voy a quedar quieta”.

“¡Pero si no la conocía con ese pelo!”, gritaba Lydia nada más ver a su amiga, que aparecía con una imagen renovada. Desde el otro lado del photocall, la colaboradora le pedía un beso para ‘Sálvame’ y la influencer respondía sacando la lengua.

La decisión de Anabel Pantoja

Ya durante el tiempo de preguntas, la sobrina de Isabel Pantoja aseguraba que se encuentra bien, aunque han dicho que está destruida. Eso sí, a partir de ahora va a dar pasos en otra dirección ante las informaciones que se den sobre ella: “Estoy bien, las cosas que no me encuentre bien y demás irán por otro lado e irán donde tenga que ir, no me voy a quedar callada y no me voy a quedar quieta”.

“Y voy con todas las consecuencias”, insistía Anabel que, ante las preguntas sobre la decisión de acudir a un psicólogo para que le ayude, se declaraba comprometida: “Lo hago por mí y por mi madre, ahora no me cambio por nada y lo único que me ha recomendado es que no vea la tele, que no vea las cosas que se dicen de mí. Estoy en contra, pero hay que respetarlo”.

Por último, Anabel prefería no hablar de su corazón de si está o no abierta al amor ni no saludaba a ‘Sálvame’ pero sí abrazaba a su amiga Lydia Lozano.

La reacción de ‘Sálvame’ a las palabras de Anabel Pantoja