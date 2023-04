Belén Esteban se emociona en 'Sálvame': ''Que un padre tenga que enterrar a un hijo es lo peor''

Belén Esteban no ha podido evitar emocionarse: ''Cada uno lleva el dolor de manera diferente''

Belén no se ha callado y ha opinado sobre Lequio: ''No quiero que Lequio se tome a mal lo que voy a decir''

El libro que Aless Lequio comenzó a escribir y que Ana Obregón ha finalizado, está a punto de salir a la luz y esto ha provocado que todos los colaboradores de ‘Sálvame’ hayan querido hablar durante la tarde de este miércoles sobre el tema que está en boca de todos.

Belén Esteban no ha podido evitar emocionarse con respecto a la muerte de Aless Lequio: ‘’Yo tengo gente que cuando se ha muerto su hijo se ha querido tirar `por una ventana y no podía ir a un psicólogo porque no tenia ni fuerzas para levantarse’’.

‘’Yo pienso que es lo peor en la vida que te pueda pasar, lo peor y no se lo deseo absolutamente a nadie, es que un padre tenga que enterrar a un hijo, creo que es lo peor y lo más doloroso y creo que el dolor se vive de maneras diferentes’’.

Belén no se ha callado y ha opinado sobre Lequio: ‘’Por supuesto Lequio lo ha vivido a la suya y por supuesto que ha sufrido por su hijo, y habrá llorado y él no quiere hablar de eso y lo respeto. No quiero que Lequio se tome a mal lo que voy a decir, pero él abría la puerta de su casa y estaba su mujer y su niña pequeñita’’.

Por otro lado, ha querido mostrar su apoyo a Ana Obregón: ‘’A lo mejor Ana Obregón se metió en un bucle que no podía salir’’. Además, ha explicado que no quiere compararlo con el dolor de Lequio porque ‘’los dos dolores son iguales’’, pero ha indicado que cree que es durísimo porque ‘’un hijo es lo que más se quiere en el mundo’’.

Jorge Javier le ha preguntado a Belén qué cosas son las que no entiende de Ana Obregón: ‘’No entiendo que esté…a ver a mi me huele muy mal que haya salido tres veces en portada de ¡Hola! con fotos diferentes a mí me huele muy mal, imágenes que he visto que el viernes hay un programa que se llama Ana, que son imágenes que nadie tiene’’.