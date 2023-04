Frigenti y un vaticinio cruel para Marta López Álamo: "Va a ser horroroso para ella si Anita Matamoros va a su boda"

Marta López Álamo, pareja de Kiko, pasó el día por su cuenta, hasta que un error hizo saltar de nuevo las alarmas de los más seguidores de la familia. Marta se mostraba llorando desconsoladamente en sus historias de Instagram sin explicación aparente. Muchos han sido los que han asociado estas lágrimas, a la posible reconciliación de Kiko junto a sus hijas, pero Marta borró estas imágenes por unas nuevas , donde también aparecía llorando y donde explicaba que se había equivocado, ya que eran vídeos para la sección de 'mejores amigos', apuntando que lo que le sucedía era algo que le quita el sueño desde hace mucho tiempo, algo que no estaba dispuesta a contar.

En la express salida de Miguel Frigenti del pisito de 'Solos', hemos querido contarle toda esta trama y que nos diese su opinión al respecto, él que convive muy de cerca con el colaborador. El que está siendo compañero de convivencia de Cristina Porta, tiene claro que Marta López está jugando con nosotros y que no se trata de ningún error, por lo que no se cree sus lágrimas. Lo que sí piensa es que hay muchas papeletas para que el día de su boda, no sea uno de los más felices de su vida... ¿Irá Anita Matamoros a la boda de su padre?