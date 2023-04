Kiko Matamoros critica a Alma Bollo: "Debería ser más valiente y no confundir"

Continúan los problemas en ‘Supervivientes’ entre Alma Bollo, su hermano Manuel Cortés y Asraf, quien es el futuro marido de su prima, Isa Pantoja. El conflicto entre los hermanos y su compañero de rality divide a ‘Sálvame’ y Kiko Matamoros en particular afeaba a Alma su comportamiento…

“Lo que no es de recibo es decir una cosa por detrás y por delante desdecirse, creo que Alma debería haber sido más valiente y no intentar confundir o justificar lo que es injustificable”, decía el colaborador, que cree que no actúan de la forma correcta: “Son de una torpeza…”