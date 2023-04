Los reproches de Anabel Pantoja a 'Sálvame': las polémicas de la influencer

Anabel Pantoja acaba de reaparecer tras la polémica por la exclusiva de su ex, Yulen Pereira, y se negó a mandar un saludo a 'Sálvame'. Ya advirtió que a partir de ahora no se va a quedar "ni quieta ni callada" pero ¿Qué reprocha la influencer al programa?

Pero además, Anabel Pantoja tuvo que hacer frente a la polémica generada por las declaraciones de Luis Manuel que, conocido como 'Pinocho', aseguraba ser su hermano secreto. La influencer se quejaba ante las preguntas del reportero de 'Sálvame' sobre el tema: “Si me lo decís, me hacéis daño. Entonces, prefiero que no me lo digáis”.

No fue la única polémica, en unos audios emitidos en 'Sálvame' escuchamos a Yulen quejarse de la actitud caprichosa de su chica: “Confírmame lo del cambio de habitación, no me mates. Ya le he dicho a esta que mañana nos cambiamos y no quiero ser negro muerto”.