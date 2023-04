Pero Lydia Lozano no entendía nada. Si va a publicitar la ropa ¿Por qué tiene que comprar la prenda y luego devolverla? ¿Por qué la marca no se la presta directamente? "Me dicen que la devuelva con la etiqueta puesta porque si no la tienen que coser, respondía Carmen; "¿Entonces por qué no la llevas al tinte y lo devuelves?", se preguntaba Lydia.