Carmen Alcayde quiso ayudar a David Valldeperas: "No me habría importado para nada ayudarle a ser padre con mi vientre''

La noticia sobre la reciente maternidad de Ana Obregón a partir de la gestación subrogada ha creado mucha polémica en el plató de ‘Sálvame’ y alguna que otra anécdota relacionada con el tema de la subrogación ha salido a la luz.

Jorge Javier se ha dirigido directamente a Carmen Alcayde para preguntarle sobre algo que le ha contado David Valldeperas y le ha preguntado a la colaboradora si le importaría compartirlo en directo. ‘’Tenemos que decir que anteriormente David Valldeperas tenía otra pareja y él siempre ha querido ser padre y tú, Carmen…cuenta, cuenta’’.

La colaboradora ha continuado explicando el tema: ‘’Pues bueno, yo le ofrecí que si quería ser padre que yo me ofrecía si se podía. Era una conversación entre amigos, no se podía hacer porque es ilegal, pero una cosa es lo que te guste a ti y otra lo que luego hagas’’.

‘’A mí no me habría importado para nada ayudarle a él a ser padre con mi vientre, incluso a algún otro amigo. A mí esa propuesta que dicen de que si es sin dinero y es un amigo…Yo hablo por mí, los políticos me dan igual’’, ha confesado la colaboradora.

Carmen, además ha querido recalcar algo muy importante para ella: ‘’El embarazo es la época más bonita de mi vida, me gusta mucho estar embarazada, yo ya tengo tres hijos, no quiero más. A mí el dolor que tiene alguien por no llegar a ser padres entiendo que haya donaciones, también la subrogación la entiendo, porque todo el mundo tiene derecho’’.

‘’Yo creo que no le podemos quitar el derecho a nadie a ser padre o madre, entonces a mi no me habría importado tanto a Valldeperas o algún amigo o amiga, pues prestarle mi vientre. No lo voy a hacer porque es ilegal, pero si fuera legal…’’, ha sido contundente Alcayde.