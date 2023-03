El conflicto de Lydia Lozano y Carmen Alcayde: "El espectador no tiene por qué notarlo"

Carmen Alcayde dio una información de Lydia Lozano y su marido Charly sin su consentimiento

Lydia Lozano brotó contra la colaboradora de 'Sálvame' dado que eran íntimas amigas

Visto en 'Sálvame Naranja Plus'

Lydia Lozano y Carmen Alcayde protagonizaron un agrio conflicto en 'Sálvame'. Carmen señaló a su amiga como la colaboradora que iba a locales de intercambio de pareja con su marido, lo dijo sin avisarla y Lydia la desmintió: solo fue una vez y a un cumpleaños. El enfrentamiento estalló y la tensión aumentó con los días hasta el punto en que su amistad se rompió. Pero ¿En qué punto están ahora?

“Me he alegrado mucho de veros tan amigas”, decía Adela González después de ver a las colaboradoras tras las cámaras, pero Lydia Lozano matizaba: “Yo lo dejé claro, he tenido broncas aquí con todos, pero el espectador no tiene por qué notarlo”. Y es que Lydia no es rencorosa, aunque aún necesita tiempo para retomar su relación, que ahora se ciñe al plató de ‘Sálvame’.

Lydia Lozano: "He dado muchos besos que no tenía que haber dado"

Por su parte, Carmen reconocía su error: “Lydia decía que yo no era la que ella conocía y no es que haya hecho show, lo hice mal, no supe salir, pero creo que me conocéis y se me ha dado un poco mal este asunto, si ella viera que tengo maldad… Pues dice, lo ha gestionado mal pero es la Carmen de siempre”.