Cuando comenzaron esas especulaciones, Marta borró el vídeo de sus redes y aseguró que había sido un error compartirlo en sus stories porque, en realidad, quería subirlo solo a las historias de mejores amigos para que lo viera únicamente su círculo de confianza. En 'Sálvame', Kiko Matamoros afirmó que su novia no lloraba por una posible reconciliación entre su hija pequeña y él, pero no quiso aclarar el motivo exacto de sus lágrimas.

"Muchas veces tomo decisiones impulsivas y, en este caso, esa fue la de hacer un segundo vídeo explicando por qué puse un vídeo llorando, el cual era para mejores amigos, aunque muchos se empeñen en negarlo . Entonces cuando subí la explicación del vídeo llorando era domingo y dije: 'Bueno, creo que no lo habrá visto mucha gente y voy a borrarlo porque no quiero poner un vídeo llorando'", ha comentado Marta.

"La realidad es que hay muchos momentos en los que me vengo abajo, ya sea por trabajo o por asuntos míos personales, de mi familia y de mis amigos, y desde hace tiempo elegí compartirlos de una manera menos impactante [...] como puede ser un vídeo llorando, porque da lugar a confusiones y a polémicas innecesarias", ha añadido la modelo, que finalizaba sus explicaciones diciendo que no es la primera vez que sus seguidores la ven llorar porque es una persona muy sensible y que eso "no es algo malo".