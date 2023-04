Isa Pantoja asegura tener pruebas en contra de Roberto Urbano: ''Hay una grabación''

‘’Yo estoy con dos amigos más y él viene con nosotros, vamos a tres discotecas y cuando mi amigo y yo nos queremos ir, Rober se ofrece a llevarnos, primero a mi amigo que vive en Pozuelo y luego a mí a Villafranca. Nos quedamos hablando en el coche un rato y me cuenta algo que nos involucra a Asraf y a mí. Para nada son dos horas, sería como mucho 40 minutos (…) Lo importante es si pasó algo o no, porque se pueden hacer cosas en un coche, en un baño, donde sea…El lunes me empieza a oler raro la historia porque quiere hablar conmigo y yo grabo esa llamada. En esa llamada yo insisto hablando del sábado para que diga todo lo que pasó (…) Yo ya tengo mi prueba de que no hice nada y que no es lo que se insinúa. De lo que estoy segura es de que es él quien filtra todo (…)’’, es el mensaje completo que Isa Pantoja ha mandado a su amiga, Belén Esteban.