Al parecer, diversas casas habrían elaborado una especie de protocolo, un conjunto de normas a cumplir por todos los colaboradores que luzcan en televisión ropa prestada pero, según un testimonio anónimo, dos de las mejores prescriptoras son también las que peor tratan las prendas o a sus marcas: "Te venden la ropa pero pueden ocasionar problemas, no es que pidan ropa, es que la exigen y tienen una manera muy desagradable de tratar la que no les gusta, la desprecian, la tiran por el suelo..."

Según este testimonio, una de ellas quiere que "básicamente le regalen la ropa", no admite cesiones y habría exigido que no se preste ninguna prenda a ninguna compañera que trabaje en televisión. La otra en cambio trataría "mal" la ropa y la devuelve "tarde y en mal estado".

Lydia Lozano se reía porque lleva trabajando diez años con las mismas marcas: "¿Que se van a quejar? Pero si no hacen más que llamar, no tengo que dar explicaciones y las marcas están encantadas". Es más, Lydia tiene sistematizado el proceso dado que lleva todas las prendas al tinte y las marcas le envían un mensajero que recoge los paquetes en su casa: "¿Tú te crees que una marca es tan imbécil de dejarte durante diez años ropa manchada, sucia y rota? Gracias a toda la gente que me deja ropa", decía.

Sin embargo, este no era el único testimonio. En directo, Fran Larrañaga señalaba a ambas colaboradoras y provocaba no sólo el cabreo de María Patiño, también el de Lydia Lozano, que tiene relación con él. "Se dice que son de lo malo lo peor, entre la diez peores de la moda", decía Fran y, en concreto, comentaba esto de Lydia Lozano: "Lydia es maravillosa pero tiene sus defectos como todo el mundo (...) Ella lo gestiona y a veces lo gestionará tarde y mal".

En el plató de 'Sálvame', Fran saludaba a Lydia con dos besos pero ella no podía evitar la lágrimas: "Cuando es verdad, es verdad y cuando no es verdad, no me lo voy a comer". La colaboradora reiteraba que cuida las marcas y que si ha ocasionado algún problema ha comprado la prenda.