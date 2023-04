El incendiario mensaje que Terelu Campos ha enviado a Pipi Estrada: "¡Eres un impresentable!"

Y es que le acusa de dar su nombre: “Eres un asco de persona porque a mí tú no me haces daño, solo me da pea por una persona anónima, que sepan en el club la clase de tío que eres”.

“Me gustaría saber de qué me acusan para saberlo ¡Si no he hecho nada!”, se quejaba Pipi en su respuesta y Terelu se lo dejaba claro: “Dar el nombre de una persona que no había salido, si tan bien te cae te lo podrías haber ahorrado. No por mí, por él”.