El emotivo momento entre Belén Esteban y Jorge Javier: "Te lo digo de corazón, te quiero dar las gracias"

"Lo que más me sorprende de la reaparición del señor de Ubrique es la actitud de Belén Esteban , vuelve esa Belén volcánica que escupe lava en forma de amenazas veladas, suspiros de mater amantísima y cabreos flamencos debidos a años de sonados ninguneos, pero ahora no puede hablar porque hay una persona que se lo ha pedido. Mucho me temo que la reaparición de Jesulín en escena le va a provocar más de un disgusto serio, pero menos mal que tiene una familia que la protege y a la que le hace caso porque de lo contrario sería como para escucharse a temblar", son las palabras que le ha dedicado Jorge a Belén .

Tras escucharlas, el presentador se ha acercado hasta la colaboradora para tener un gesto de cariño y darle un beso en directo. Mientras, ella ha querido agradecerle sus palabras: "Te lo digo de corazón, te quiero dar las gracias por las palabras tan bonitas que has tenido hacia mí, mi marido y la persona que más quiero. Ayer cuando me lo leyó mi compañera Pilar Vidal me emocioné. Has acertado, yo tengo a mi familia también".