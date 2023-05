Carmen Borrego habla del estado de salud de Mª Teresa Campos: "Tenemos la suerte de tenerla y de que nos conozca"

Carmen Borrego apuntaba que no hablan "de una enfermedad clara" porque la presentadora "no está diagnosticada"

"Para mí ha sido durísimo encajarlo, pero preferiría que no me conociera y que no sufriera", confesaba la colaboradora

Carmen Borrego: "Ella siempre nos ha protegido, ahora nos toca a nosotras protegerla a ella"

Tras la celebración del Día de la madre, Carmen Borrego confesaba en 'Sálvame' que está siendo un año muy duro para su familia, más allá del conflicto con su hijo, por el estado de salud de su madre. La colaboradora de 'Sálvame' quería hablar "con naturalidad" de la salud de María Teresa Campos porque no hay muchas familias que están sufriendo lo mismo que ellas: "Tenemos la suerte de tenerla y de que nos conozca. Y eso para nosotros hoy es muy importante".

Ahora, la prioridad de su familia es que María Teresa esté "bien" y "tranquila": "Feliz no porque es complicado, pero al menos tranquila". Carmen explicaba que llegará un momento en el que la presentadora "no nos conozca" pero añadía que no puede ponerle un nombre a lo que le sucede: "No hablamos de una enfermedad clara porque no está diagnosticada, es la realidad".

Hasta ahora, ni Carmen Borrego ni Terelu Campos habían abordado públicamente la situación de la presentadora pero cree que llega un momento en que tienen que hablar "con naturalidad" de la situación: "Eso de esconder o parece que haya algo malo... No, hay muchas familias que sufren lo que nosotros estamos sufriendo". No sabe qué pasará "el día que no nos conozca" pero, hoy por hoy, la tienen y para ellos es "muchísimo".

Carmen dejaba claro que se sienten muy apoyados por sus compañeros de ‘Sálvame’ y contaba una anécdota, cómo reaccionó María Teresa cuando le preguntó si quería que la visitase Jorge Javier: “Me dijo, ‘dile a Jorge que mejor charlamos en un plató de televisión”.

Carmen Borrego se emociona

En su sesión con Cristina Soria, Carmen nos confesaba que le ha costado asumir la situación: “Hasta que aceptas que todo lo que tú te has apoyado en ella ahora ella necesita apoyarse en ti… a saber que cuando tienes un problema no puedes llamar a tu madre, es jod***”.

“Es raro el día que no se pone a hacer una escaleta conmigo"

Y es que, aunque su madre está, es “de otra manera”. Ahora quieren ayudarla “para que no sufra” y nos contaba que “en su mundo”, María Teresa quiere seguir trabajando: “Es raro el día que no se pone a hacer una escaleta conmigo y ya no sé qué inventarme”.