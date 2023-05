Las primeras palabras de Yulen Pereira tras las declaraciones de su madre sobre su relación con Anabel Pantoja

"No me ha dado tiempo a verla, no he visto nada ni tele ni presa porque cuando me voy a competiciones me abstraigo un poquito de todo esto. He visto que han hablado, la veré esta semana y a ver qué tal", ha dicho Yulen al ser preguntado por la entrevista que dio su madre en 'Lecturas' y lo que dijo sobre Anabel Pantoja y la relación con su hijo.