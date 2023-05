La forma en que la hija de Ginés Corregüela se dirige a Yaiza e incluso la nombra en la agenda de su teléfono móvil ha molestado a Yaiza Martín hasta el extremo. "Yo estoy aquí sin insultar a nadie, en el tono y las formas que no son oportunas, pero sin insultar", decía Yaiza en directo pero, tras las cámaras, decía estar "a la defensiva" y "súper mal " tras escuchar esas palabras y "no poder contestar".

"Él no está y no sabe ni la misa la mitad", se quejaba la exconcursante de 'Supervivientes', recordando lo que Miriam dijo en una exclusiva: "Que sea valiente y, en lugar de decírmelo a mí, que se lo diga al padre en la cara".

Miriam admite lo que dijo de ella pero también reivindica su "libertad" de poner el nombre que quiera a Yaiza en su móvil. Es más, aseguraba que si Yaiza no le contó nada a su padre no fue por protegerle, sí porque la hubieran sancionado.

De hecho, cree que si Yaiza no habla de ella es porque sabe que no tiene nada que ocultar y porque tiene carácter y no le va a "torear" ninguna: "La animo a que venga y diga lo que hago o deshago con mi padre".

Para demostrarlo, Miriam no tenía problema en recordar que lo que dijo de Ginés es que, para ella, no ha sido un padre: "Eso es evidente aquí y en Lima".

‘’Jamás sentiré lástima por ella porque lo que ha hecho es porque ella lo ha querido, no tengo por qué sentir lástima, al revés’’, decía Miriam al principio del programa y añadía: "‘Realmente no sé por qué no habla de mí, es que no tiene nada que hablar, dice que tengo un pasado que tiene que sacar, que se lo diga a mi padre a la cara, cuando él no está aquí, el día que esté se lo diré’’.