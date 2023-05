Carmen Borrego se rompió en 'Sálvame' al hablar del estado de salud de su madre, María Teresa Campos . La colaboradora aseguró que quería tratar el tema "con naturalidad" y, aunque no le puso nombre a lo que le ocurría a la mítica presentadora, sí que dejó muy claro que iba a estar su lado y que la iba a proteger en todo momento.

Además, Borrego contó una anécdota para reflejar el estado de la presentadora, que "en su mundo", quiere seguir trabajando: "Es raro el día que no se pone a hacer una escaleta conmigo y ya no sé qué inventarme". A Terelu Campos no le gustó que su hermana revelase este dato, pues considera que es "innecesario" que se ofrezcan ciertos detalles de la situación de su madre. Ahora, ha sido la nieta de la presentadora, Alejandra Rubio, la que se pronunciado sobre la situación.