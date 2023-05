La nueva 'amiga' de Canales Rivera, entre lágrimas: "Me ha arruinado la vida"

Las cámaras habían captado a Canales Rivera acompañado de una nueva 'amiga' en un tablao flamenco en Sevilla . El colaborador de 'Sálvame' se mantuvo en su línea de no confirmar ni desmentir, pero dejó claro que él estaba soltero y que en cualquier caso podría hacer lo que él quisiera. Sin embargo, sus palabras han traído cola.

‘’No sé cuál es el empeño que me tengan que relacionar con alguien, de todas formas, hay una cosa que tiene que quedar clara, que yo estoy soltero y puedo hacer y deshacer lo que yo crea conveniente, estoy ahora en la búsqueda del arca perdida’’, dijo Canales Rivera sobre esta nueva amiga, de nombre Tatiana. Mientras, ella había dicho al programa que alguien tan guapa como ella merecía a todos los hombres, no solo a Canales.

Ante estas palabras publicadas en redes sociales, la redacción de 'Sálvame' se ponía en contacto con Tatiana, que dejaba claro: "No he tenido nunca con Canales, jamás, que fue todo el rato él el pesado".

Canales no entendía el por qué del malestar de Tatiana, pero después conocía que el novio de la rusa ha roto con ella tras saltar esta información a la luz. "A mí en ningún momento me dijo que tuviese novio. Lo siento mucho pero culpa mía no tiene por qué ser", reaccionó el colaborador.