Belén Ro contó cómo se sentía delante de Alejandra Rubio, asegurando que había iniciado un procedimiento judicial en contra de su familia. La hija de Terelu Campos reaccionó diciendo que las cosas que podían arreglar de otra forma, pero Belén Ro no quiso hablar más del tema alegando que tampoco podía hacerlo.

Lo que sí transmitió era que echaba mucho de menos a María Teresa Campos y que por ello no quería pronunciarse sobre su estado de salud. "Yo respeto a Teresa y como yo sí que respeto a Teresa yo no quiero hablar de ella", justificó.

En 'Sálvame', Terelu Campos ha sido rotunda al respecto en 'Sálvame Naranja Plus', en mitele: "Las puertas de casa de mi madre están abiertas para Belén Rodríguez", declaraba. "Quiero dejarlo muy claro. Si Belén quiere ir a ver a mi madre no tiene ni que verme a mí ni a mi hermana ni a nadie. Yo ese mensaje se lo he mandado ya hace unas semanas a través de una persona, por eso quiero dejarlo públicamente claro", sentenciaba.