La bronca de Ginés Corregüela y Yaiza Martín: "Ella le decía que no se puede hablar de ciertas cosas"

La testigo era una mujer que nos contaba que Yaiza pasó de mostrarse “agradable” a “manotear” con las manos cuando Ginés tomaba la palara: “Ella le dijo que no empezase a hablar del tema sucio”.

Pero ¿Qué le decía? Al parecer, Yaiza le pedía a Ginés que se callara y le guiaban: “Le decía ‘tenemos que salir ganando todos, tenemos que controlar esto, no se puede hablar de ciertas cosas, tú tienes que hablar de tus cosas en la tele, yo no puedo hablar porque se va a ver que manejo esto y no quiero dar esa apariencia”.