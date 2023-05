El colaborador se partía de la risa automáticamente nada más escucharlo: “Si Belén ha demando a Carmen me hago el pino puente; y si me ha demandado a mí, lo hago cuatro veces”. Y es que está “absolutamente seguro” de que no le ha demandado.

Por su parte, Carmen Borrego respondía que no ha recibido ninguna demanda, así como nunca ha acusado de ningún delito a su examiga: “Por lo que conozco a Belén, se ha podido cabrear conmigo igual que yo con ella, pero no creo que me haya demandado, no he recibido ninguna demanda y no tengo ningún miedo”.