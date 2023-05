A tan solo dos meses de la boda, las diseñadoras de 'Sophie et voilà' se habrían negado a realizar los deseos de la novia, que pretendería copiar un vestido de una importante firma en Nueva York.

Un viaje exprés del que no ha trascendido ningún detalle y que ha durado menos de 48 horas. A su llegada a Madrid, Tamara trataba de esconderse de la prensa para no revelar ningún detalle de cómo será su look nupcial.