Miriam Corregüela, sobre su hermana: "Tiene algún miedo e intenta aferrarse a mi padre porque le puede salvar más ahora que tiene más economía"

Miriam Corregüela ha decidido intervenir en directo en 'Sálvame' ante la polémica generada a raíz de la llamada de su hermana, Laura, a su padre y a Yaiza Martín. Se produjo también en el programa, Laura declaró el amor por su madre y hasta se mostró dispuesta a retomar el contacto con su novia. 24 horas después, Miriam reconoce que no quiere hablar con su padre, pero ella no puede perdonar lo que le ha hecho a su madre y decía de su hermana: "No sé qué le pasa en su interior".

"Es verdad que no le he cogido el teléfono porque no estoy dispuesta, estoy organizando mi boda", empezaba a decir Miriam, que lanzaba un nuevo reproche: "No me gustó que se metiera con mi representante que es la única persona que ha intentado conciliar todo".