Las confesiones más insospechadas de los colaboradores de 'Sálvame'

Mayte Ametlla nos traía un nuevo juego en 'Sálvame Naranja Plus': la periodista proponía a los colaboradores defender un enunciado de 'Sálvame' ya fuera verdad o mentira y hemos descubierto secretos inconfesables.

“Sí, he estado ingresada y hay una parte de la historia que no la podré contar nunca”, respondía María. Casi todos la creían y la presentadora aclaraba: “Sabéis que tuve trastornos de alimentación y en mi generación la manera cuando estuve bastante malita no había centros especializados, solo privados, y estuve ingresada en un psiquiátrico militar en Sevilla”.