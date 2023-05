Yaiza Martín pide matrimonio por sorpresa a Ginés Corregüela en 'Sálvame'

Las presentadoras de 'Sálvame' pedían a Ginés, que no sabía qué esperar, que mirara a la pantalla. Allí empezaban a proyectarse imágenes suyas con Yaiza Martín, sus mejores momentos… Y, de repente, aparecía Yaiza vestida de novia, con velo y ramo de flores.

Yaiza desfilaba por la pasarela, dado que estaban en el plató de la 'Sálvame Fashion Week', pero luego se quedaba frente a su chico, alguien le entregaba algo, ella dejaba el ramo y decía esto a Ginés: “En nuestro camino no ha habido sino obstáculos, pero lo hemos superado uno por uno y lo que quede. Esto nos ha hecho más fuertes así que lo que yo siento por ti lo sabes desde el principio”.

“A día de hoy, sigo pensando lo mismo o más, este era mi sueño y eres el único con el que lo he querido hacer realidad. Gracias por existir en mi vida y hacer de mis sueños un mundo. Yo te quería pedir si te quieres casar conmigo”, decía Yaiza.

Ginés no tardaba en responder que sí: “Claro que sí, es mi sueño, ya te lo he dicho y más cosas que vendrán. Te he dicho que lo que tú querías lo iba a hacer y lo íbamos a cumplir los dos juntos. Y sí, quiero”.