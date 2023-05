María Patiño exigió a Makoke que deje ser feliz a Kiko Matamoros y se lo pidió lanzándole una advertencia: si no lo hace, contará lo que sabe. Desde entonces, el conflicto va de una a otra dirección y la presentadora de ‘Sálvame’ ha tomado una decisión tras sus últimas declaraciones.

Makoke dice que no tiene le hacha de guerra, que la tiene María y que le ha dado “vía libre” y “autorización” para que enseñe lo que quiera.

La exmujer de Kiko Matamoros dice estar “súper dolida” además de desorientada porque no sabe ni de qué hablan ni de qué la acusan: “No tengo miedo a nada ni idea de a qué se refiere, lleva 15 días anunciándolo, no lo entiendo”.

Tras escuchar a Makoke, María Patiño se dirigía al director del programa con una petición un tanto irónica: “A mí no me gusta ver a la gente sufrir y lo sabes, porque en el fondo yo soy sensible y veo que estoy jorobando a Makoke”.