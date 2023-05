Belén Esteban aclara si va a dejar la televisión tras el final de 'Sálvame': "Lo digo ya"

La 'princesa del pueblo' ha explicado que no va a dejar de trabajar en la televisión cuando acabe el que define como "el programa de mi vida", pues lleva en él desde sus inicios hace ya catorce años. "La tele no la voy a dejar porque me gusta. Trabajaré menos días, pero no dejaré la tele. Nos merecemos un descansillo después de tantos años", ha comentado la colaboradora, que promete volver a la pequeña pantalla tras sus vacaciones.