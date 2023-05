Terelu Campos se mosquea con las declaraciones de Belén Ro sobre su hija: "Conmigo, lo que quieras"

Belén Rodríguez se declara enamoradísima y feliz. Sin embargo, cuando le preguntan por las Campos su gesto se endurece y es que el conflicto con sus antes íntimas amigas se dio tras el conflicto con Kiko Hernández en particular y con ‘Sálvame’ en general, un problema que quiere resolver en los juzgados y del que no quiere hablar en televisión. Sin embargo, su forma de esquivar las preguntas acababan por provocar los recelos de Terelu Campos en 'Sálvame'.

Terelu solo tenía que decir algo a Belén y tenía que ver con sus palabras sobre Alejandra: “Conmigo lo que quieras, ahí lo dejo”. Y es que Alejandra le ha dicho que no tiene ningún problema con Belén en plató, con lo que no entiende la actitud de la periodista ante las cámaras: “Por eso digo que conmigo lo que quiera, no porque sea mi hija, sino porque no le ha hecho nunca nada”.