"Jorge para mí es una persona muy importante porque he tenido las movidas más gordas que he podido tener en televisión, pero estamos en un programa y nos entendemos con la mirada , él me lleva muy bien", ha comentado la 'princesa del pueblo', reiterando de nuevo que muchas veces chocan por tener diferentes opiniones: "Cuando hay un tema en el que no estamos de acuerdo, pues se lía el cisco padre".

"Tengo alguna idea sobre lo que me gustaría hacer, pero no puedo decir más, no me sonsaquéis, de verdad que no puedo decirlo", ha comentado la colaboradora entre risas, confesando también que está deseando que se sepan más detalles acerca de su nuevo proyecto en la pequeña pantalla, medio que no quiere abandonar porque le gusta mucho y se siente muy cómoda tras más de veinte años trabajando en diferentes en programas.