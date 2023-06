Pilar Vidal se niega a cortarse el pelo en directo a cambio de una oferta irrechazable: "No quiero"

Mayte Ametlla para intentar convercerla le ha explicado que si se corta el pelo para actuar delante de 20.000 personas, compartiendo cartel con otros artistas de lujo: "Puedes pinchar con los grandes". "Me da igual, no me voy a cortar el pelo, no voy a ir a Valladolid" , ha entonado la colaboradora.

Sus compañeros y Maite han intentado que piense en la gran oportunidad que es esto para ella y que el pelo no lo es tanto. "Es un festival que lleva cinco años llenando el antigüo hipódromo da Valladolid", le ha explicado Ametlla y le ha hecho la oferta de cortarle 5 céntimetros de pelo, pero ella ha pedido que se "lo corte un profesional" y no Maite y como la oferta no era esa, finalmente la colaboradora se ha negado por completo: "Que no me lo voy a cortar, no quiero".