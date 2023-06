Belén Esteban dedica unas conmovedoras palabras a Jorge Javier Vázquez: "Te necesitamos"

“Esto va para ti, Jorge Javier. El día 23 acaba ‘Sálvame’, el programa del que tú y yo y nuestros compañeros tenemos que estar muy orgullosos”, comenzaba a decir la colaboradora y echaba la vista atrás: “Hemos tenido muchas críticas, pero cuando hacíamos un 20 y un 30 no había co*** a meterse con nosotros. Ahora, todo el mundo nos critica”.

Dicho esto, Belén hacía una petición en directo al presentador: “El día 23 tienes que hacer un esfuerzo, sé que estás de baja porque no te encuentras bien, pero tienes que estar aquí porque yo, todos mis compañeros y toda la gente de España te necesita”.

A lo largo de este tiempo, Belén y Jorge han mantenido conversaciones en privado. La colaboradora no desvelará su contenido, pero le daba las gracias por las cosas "tan bonitas" que le ha dicho: "No lloro de pena, lloro de alegría, 'Sálvame' acaba, es verdad que tenemos que descansar, que tienen que venir cosas nuevas... Pero el día 23 me gustaría que estuvieras a nuestro lado porque te echamos de menos".