Las lágrimas de Marta López ante la inminente boda de Kiko Hernández: ''En mi vida me imaginé que yo no fuera a estar''

‘’Yo me alegro por él, pero lo estoy pasando mal porque si es verdad, que no lo sé, me he dado cuenta de que ya no tengo nada que ver con Kiko. Me da pena’’, explicaba Marta a sus compañeros visiblemente afectada.

La colaboradora no ha podido evitar echarse a llorar: ‘’Mi dolor es que en mi vida me imaginé que Kiko se fuera a casar y yo no fuera a estar en la boda. Es verdad que desde hace un año no tenemos la misma relación, pero para mi el amor que siento por él y el cariño no ha cambiado y puede ser que estuviéramos más distanciados, pero jamás me imaginé que Kiko se fuera a casar y yo no estar ahí’’.