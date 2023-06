Belén Esteban lanza un contundente mensaje: "Ella va a por todas, hemos ganado seis demandas''

Belén Esteban, muy directa, ha preguntado dónde estaba su cámara y ha mandado un contundente mensaje: ‘’Lo quiero decir bien porque es una cosa muy seria. De las personas anónimas que no han vendido su vida, no se habla. Se han puesto ocho denuncias y por ahora llevamos seis ganadas. Si seguís hablando en medios digitales, va a seguir denunciando. Así que, basta ya. Hablad de los que salen en la tele, de los anónimos no, porque se van a notificar también. Así que basta, basta, porque yo no soy ella ¿vale? Y denuncia todo, seis denuncias, llevamos ocho, nos faltan dos, de esas ocho hemos ganado seis, así que basta ya, que va a por todas. Hablad de los que tenéis que hablar’’.