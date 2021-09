Agustín Pantoja da un ultimátum a Isabel Pantoja ante la llegada de Kiko Rivera, según Chelo García Cortés

Chelo cada vez tiene más informaciones sobre el estado de los hermanos en Cantora: "Agustín está fuera de sí y parece ser que le ha dicho a su hermana que si Kiko Rivera entra en la casa él se va". Y traslada las palabras textuales que podría haber dicho Agustín Pantoja: "Me dicen que le ha dicho a Isabel: 'Ha muerto mi madre, no la de él, por lo tanto tengo derecho a decir quién entra en esta casa y quién no". Lo que no ha gustado nada a la periodista y que, tras dar el pésame a Agustín, le ha lanzado un mensaje: "Me parece indigno que estés discutiendo con tu hermana y me parece indigno que tu hermano Bernardo, que también es hijo de Doña Ana, no esté ahí", asegura.