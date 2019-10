Alba Carrillo explica a Carlota Corredera por qué quiere ser expulsada de 'GH VIP': “Quiero ver qué pasa con mis cosas, con mi niño”

Alba Carrillo quiere ser expulsada de ‘GH VIP’. Nominada por sus compañeros, no lucha por ser la salvada y es que no se encuentra a sí misma en el reality. “No estoy mucho, la verdad”, le contaba a Carlota Corredera, que le ha entrevistado en la casa de Guadalix de la Sierra: “No sé qué me pasa, no consigo tirar”.