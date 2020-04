Del photocall de su cumpleaños a los rumores sobre Suso: Los frentes de Alejandra Rubio en ‘Sálvame’

La primera polémica, a los 18

Una de las primeras polémicas de Alejandra llegó con su mayoría de edad, en concreto, con la fiesta de cumpleaños que celebró en una conocida discoteca con su familia y amigos. Los problemas empezaron a la entrada y es que hubo un photocall ante los medios de comunicación donde posó junto a su familia, algo que no le gustó nada a Mila Ximénez: “Esto no fue un cumpleaños ni un regalo a Alejandra, es una barbaridad, lo que hiciste ayer con Alejandra es una barbaridad”, le dijo a su amiga Terelu.

“Los genes de la comunicación no los has heredado”

A Kiko Hernández no le gustó nada el canal de Alejandra Rubio en Mtmad. Todo empezó porque, según el colaborador de ‘Sálvame’, la habían llamado para ofrecerle participar en ‘GH VIP’ y ella respondió en su canal con un “hay gente que no piensa”. El enfado del colaborador no se hizo esperar y, desde el pulpillo, le dijo: “¡Qué sopor! Los genes de la comunicación no lo has heredado”.