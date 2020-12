Alejandro Albalá califica de pantomima la unión entre Isa Pi y Kiko Rivera: "Ella no quería ayudar económicamente cuando su madre iba a entrar en prisión"

El ex de Albalá ha visitado 'Sálvame' para argumentar su teoría y lo ha hecho contando varios episodios que vivió. Uno de ellos, cuando Kiko e Isa discutieron ante la inminente entrada de Isabel Pantoja en prisión.

"El primer conflicto que yo vivo es que cuando Isabel Pantoja iba a entrar en la cárcel es que la hija, Isa, no quería ayudar económicamente al principio porque le pedían una cantidad que ella no disponía o que no quería dar. Se la pedía el hermano. Le pedía una cifra alta. Más de 20.000 o 30.000 euros. Pasaron tres meses hasta que ella llegó a dar su brazo a torcer", revelaba.