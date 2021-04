El hermano de Alexia Rivas: "Me parece bochornoso que se insinuase que estaba forzando el no comer"

Alexia Rivas ha sido una de las grandes protagonistas en el arranque de 'Supervivientes' por cómo las fuerzas le estaban flaqueando apenas siete días después del comienzo del reality. La habitante del Barco Encallado no ingería alimento alguno porque le sentaba mal y llegó a pasar cuatro días sin comer . De ahí que la organización le brindara un trozo de pizza explicándole lo importante que era que comiese.

Mucho se ha hablado de las causas por las que Alexia no comía. Algunos de los colaboradores de distintos programas de televisión llegaron a creerse que todo era un paripé para tener notoriedad. Por eso Alberto, hermano de Alexia, ha mostrado su indignación en 'Sálvame'.

"Está siendo duro, al final veo que mi hermana no puede comer, se está especulando que tiene algún trastorno alimenticio. Lo que sucedió el otro día en plató, la verdad es que me pareció bochornoso por parte de algunos colaboradores que insinuaron que ella está forzando esa situación de no comer", dijo. Además, el hermano de Alexia valoró el concurso de la superviviente así como la repentina fama que obtuvo a raíz del 'Merlos place'.