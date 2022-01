El cambio de vida de Alonso Caparrós que le ha llevado a recuperar la relación con sus hijos y sus padres

"Sálvame' me ha salvado", decía Alonso Caparrós y es que el colaborador sufrió un grave problema de adicciones que cambió su vida y le hizo perder algo que, él mismo nos contaba, no va a poder recuperar: el tiempo perdido con sus hijos. El presentador cree que no solo su trabajo, también su mujer Angélica le ha salvado: "Me dijo que estaría a mi lado pasara lo que pasara".