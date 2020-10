Alonso Caparrós, decepcionado con sus compañeros: "Me sorprendió la virulencia de Belén Esteban"

El colaborador no se ve reflejado en el dibujo que de él hace Rafa Mora, pero Antonio David insistía la principal crítica, la de desagradecido, y Alonso respondía: “Ya dejé claro en qué medida tengo que estar agradecido con María Teresa, si Rafa u otros no se molestan en ver lo que he dicho, se convierte en su problema”.

Pero también tenía quejas de los que no estaban en ese momento en plató: “Me llama mucho la atención que nadie le ponga un pero al proceder de Belén Esteban, me sorprendió no tanto su proceder pero sí la virulencia con la que lo hizo, la virulencia con la que me acusa de doble juego”.

Por otro lado le criticó Lydia Lozano, que repetía sus palabras en directo: “Primero hablas mal de Carmen, dices que no has dormido, luego hablas mal de Terelu… creo que por tu bondad no te has dado cuenta de lo que has dicho de Terelu, que fue muy fuerte, y no entendí cómo luego le mandas un mensaje”; “mira que te quiero pero tengo que reprocharte lo mismo, no me escucháis”, respondía él.