"¿Me dejas terminar que yo cuando hablas me callo?", le dijo Chelo a su compañero. Alonso iba a hacerlo pero antes añadió que "habría que comprobarlo", dejando caer que ella tampoco respeta los turnos. Hasta ahí todo bien, pero entonces se lió con una expresión de Chelo: "¿Sabes qué te digo? Que te vayas a tomar una tila y que me dejes en paz ", soltó.

Alonso se tomó fatal esta contestación de Chelo. "¿Te he faltado el respeto? ¿Te lo he faltado?", no paraba de repetir. Chelo consideraba que ella tampoco lo había hecho pero Alonso se sentía ofendido. "Mira en el diccionario y verás que tomar una tila significa que te relajes", añadió encima Chelo. Harto, Alonso estalló: "A lo mejor lo que tú tendrías que hacer es no exhibir tus modales de zoológico y ser educada porque yo te respeto. Guarda el respeto".