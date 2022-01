Alonso Caparrós se ha derrumbado ante la visita por sorpresa de su hija Claudia en 'Sálvame'. Y es que llegaba no para resolver asuntos pendientes, sino para celebrar que ya no los tienen y que tanto ella como su hermano, Andrés, le han recuperado: "Estamos muy orgullosos de todos tus logros".

No solo hablaba por ella, también lo hacía por su hermano Andrés, que está lejos. Su padre la escuchaba llorando y le daba las gracias: “Tú me has ayudado mucho, has sido la vía para que tu hermano y yo nos arreglásemos”.