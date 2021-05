Las dos mujeres se dijeron lo mucho que “se quieren” y María Teresa aprovechó para arremeter contra Rosa Benito, de quien no entiende que haya hecho comentarios críticos contra las reveladoras declaraciones de su sobrina. “Es mejor que se calle ya”, dijo la entrevistada, y Rosa Benito no ha tardado en contestarla en ‘Ya es mediodía’: “Dejadme vivir, yo he hablado cuatro veces de María Teresa y repito que ella no fue amiga de Rocío Jurado”.