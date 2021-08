Hay veces que no estoy nada bien

“Yo estoy enamorado de Rosa Benito hasta las trancas de toda la vida de Dios”, aseguraba Amador Mohedano en directo y añadía que es consciente de los “errores” que ha cometido a lo largo de estos años: “Hace mucho tiempo y de bajón tengo mis días, hay veces que no estoy nada bien”.

Echa de menos el “cariño” y el “roce” de su mujer “de toda la vida” pero además cuenta que se lo ha dicho en muchas ocasiones: “La vida va pasando y llegas a unas edades donde te apetece, bueno a mí me ha apetecido siempre pero te apetece estar con tu gente, tu familia, tu mujer… y así lo siento”.

Pero ¿Cree Amador que la culpa de que no se reconciliaran es de que la ruptura fue televisada? No tiene ninguna duda: “Seguro, se dio bombo y platillos, se encontró un punto débil que es el mío y fue un bombardeo, yo no estuve a la altura y lo pasé muy mal”.