Kiko Hernández ha soltado la bomba durante el programa de este jueves: “Por fin ha tomado la decisión de hacerlo”, ha dicho. María Patiño se ha mostrado muy interesada en lo que tenga que decir, pero tiene muchas dudas y preguntas que necesita aclarar con él. Entre ellas, l a existencia de un audio en el que el propio Amador reconoce haber recibido varias llamadas de su sobrina y no haberle cogido el teléfono…

“Yo he escuchado que Rocío Carrasco llamó hace relativamente poco a su tío Amador y no le cogió el teléfono. Le llamó al menos en tres ocasiones antes de la docuserie y no le cogió el teléfono. Llamó a José Antonio, a Gloria, a Amador Mohedano… La finalidad era invitarles a algo que ellos negaron que se les había invitado”, ha contado la colaboradora. Y ha sentenciado: “Amador Mohedano, estás grabado”.